رياضة | كواليس اعتزال عبد الرازق حمد الله دوليًا

أعلن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده المغرب (أسود الآطلسي).

وقال حمدالله نجم النصر السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "قررت أن أعتزل اللعب الدولي".

سبب اعتزال حمد الله دوليًا



وجاء اعتزال حمدالله بعدما قرر البوسني وحيد خليلوزيتش، استبعاده من القائمة التي ستواجه منتخبي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

Advertisements

أزمته مع أسود الأطلس



يذكر أن أزمة حمد الله قد بدأت مع منتخب المغرب، منذ مغادرته معسكر أسود الأطلس، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

وأصدر اتحاد الكرة حينها بيانا يعلن فيه معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الظهر، لينفي مهاجم النصر تعرضه لإصابة من خلال فيديو نشره أثناء قيامه بتدريبات شاقة يستحيل أن يقوم بها أي لاعب مصاب، لينفي حمد الله البيان موضحا أن تصرفه جاء على خلفية مشاحنات حدثت بينه وبين بعض اللاعبين في المعسكر.

ويفضل حمد الله "29 عاما" استكمال مسيرته الكروية عبر الأندية في المسابقات المحلية، وكان حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، فيما يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 6 أهداف.

