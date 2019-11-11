رياضة | الرجاء يصدر بيانا بشأن رحيل باتريس كارتيرون

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الرجاء يصدر بيانا بشأن رحيل باتريس كارتيرون
ونشر النادي المغربي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بيانًا قال فيه :"توصل نادي الرجاء الرياضي و المدرب السيد باتريس كارتيرون الى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في اطار حبي و توافقي."
وأضاف :"نادي الرجاء الرياضي يشكر المدرب باتريس كارتيرون على ما قدمه من خدمات للنادي و يتمنى له حظا موفقا في مستقبل مشواره الرياضي".
وقال كارتيرون عقب رحيله عن تدريب النادي المغربي :"لقد رحلت عن تدريب الرجاء.. لدى عروض وسوف أدرسها جيدا خلال الفترة المقبلة.. لن آخذ فترة راحة من التدريب".
وكان الرجاء تحت قيادة كارتيرون عانى خلال الفترة الماضية من سوء للنتائج ويحتل الفريق المركز السادس بالدوري المغربي برصيد 7 مقاط من ثلاث مباريات.
وتعادل الرجاء مع نظيره الوداد البيضاوي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من البطولة العربيه كأس محمد السادس بهدف لكل فريق.
وقاد كارتيرون العديد من الأندية المميزة مثل مازيمبي الكونغولي والأهلي المصري ووادى دجلة والرجاء المغربي، بجانب تولي تدريب منتخب مالي.