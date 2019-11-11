رياضة | التعادل يحسم موقعة الداخلية والقناة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة الداخلية والقناة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين الداخلية والقناة على ملعب الشرطة بالعباسية ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية، بالتعادل السلبي.

جاء تشكيل الداخلية في لقاء اليوم مكون من : محمد صبحي في حراسة المرمى، ايمانويل ايجباتور، مصطفي عز الدين، احمد عبد الموجود، محمود شديد، محمد طارق، عبد العزيز السيد، مصطفي ابراهيم، اسلام صيام، محمد الكومي، أحمد تمساح

البدلاء : اسماعيل بامبا، مصطفي حجاب، محمود طلعت، محمد رزق، محمود حمدي، محمد ابو سريع، سامي عبد الستار، محمد عماد حلمي

بينما تشكيل القناة في لقاء اليوم : محمد طلبة في حراسة المرمى، حسين رمضان، اسلام سيد، احمد عبد الرحمن، محمد رضا، محمد عبد الستار، علاء البدري، اسلام نبيل، محمد خليفة، احمد مصطفي لالا، علي شوقي

البدلاء : عمرو مجدي، محمد يوسف، اسلام زيادة، شريف اشرف، عبد الحميد سامي، حسام عبد الواحد محمد علي

حيث دخل فريق الداخلية المباراة برصيد ٣ نقاط في المركز السابع بعد خسارتين أمام سيراميكا كليوباترا وبتروجيت وفوز الجولة الماضية على الزرقا بهدفين لهدف.

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بينما دخل القناة المباراة برصيد ٧ نقاط في المركز الثالث بعد فوزين أمام المريخ وجمهورية شبين وتعادل وحيد بدون أهداف في افتتاحية المسابقة.

وجاءت تغييرات حمزة الجمل لفريق القناة على النحو التالى :



التبديل الأول بإشراك حسام عبدالواحد وخروج أحمد مصطفى لالا.

التبديل الثاني بإشراك اسلام زياده وخروج اسلام نبيل للإصابة.

التبديل الثالث والأخير بإشراك شريف أشرف وخروج محمد خليفة.

بينما جاءت تغيرات هشام زكريا لفريق الداخلية ..



التبديل الأول بإشراك سامي عبدالستار وخروج أحمد تمساح.

التبديل الثاني بإشراك محمد رزق وخروج مصطفى عزالدين

وبهذا التعادل اصبح رصيد الداخلية ٤ نقاط، بينما أصبح رصيد القناة ٨ نقاط.

أدار المباراة عبد العزيز السيد حكم ساحة، عاونه شهاب راشد مساعد أول، وسيم سالم مساعد ثاني، محمد عبد العزيز حكم رابع، مراقب مسابقات أحمد علي.

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 9 نقاط

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 8 نقاط

4-النجوم 8 نقاط

5- جمهورية شبين 7 نقاط

6- كوكاكولا 6 نقاط

7- بتروجت 4 نقاط

8- الداخلية 4 نقاط

9- النصر 3 نقاط

10- المريخ نقطتين

11- الترسانة نقطتين

12- الزرقا نقطة وحيدة