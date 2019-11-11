رياضة | مفاجأة - طريقة جديده لاستقبال تردد تايم سبورت.. مشاهدة مباراة مصر وغانا مجًانا عبر Time Sport الفضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة - طريقة جديده لاستقبال تردد تايم سبورت.. مشاهدة مباراة مصر وغانا مجًانا عبر Time Sport الفضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

موعد مباراة مصر وغانا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة مصر وغانا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم

وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" وقناة "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق محمد فوزي.

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تايم سبورت تعلن هن مفاجأة للجماهير المصرية

وأعلنت قناة "تايم سبورت" أنها ستقوم بإذاعة جميع مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر عبر التردد الأرضي بالإضافة لتقديم ستديوهات تحليلية وكواليس تدريبات المنتخبات.

كيفية استقبال قناة تايم سبورت وتردد القناة

ويمكنكم متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.

ولمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب أن تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب مالي ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا.