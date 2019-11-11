رياضة | "كوكتيل مهارات وسحر القدم الذهبية".. أهداف علاء علي في الملاعب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوكتيل مهارات وسحر القدم الذهبية".. أهداف علاء علي في الملاعب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، علاء علي نجم الزمالك الأسبق، وأحد اللاعبين أصحاب المهارة والخبرة في عالم الساحرة المستديرة، أهداف ومهارات علاء علي.

اهداف ومهارات علاء علي

المهارة التي تمتع بها اللاعب مهارات علاء علي جعلت الأنظار تتجه إليه بعد فترة رائعة من التألق مع الزمالك بداية من موسم 2008-2009، والتي شهدت اكتشاف التوأم إبراهيم وحسام حسن له، وأصبح لاعبا أساسيا في صفوف القلعة البيضاء.





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رحلته مع الزمالك انتهت في عام 2012، ومنها انتقل إلى صفوف تليفونات بني سويف وقدم مستويات مميزة قبل أن يتوقف النشاط الكروي عقب مجزرة بورسعيد. وفاة لاعب الزمالك القصة الجميلة لم تنته بعد فقد رحل بعد فترة تليفونات بني سويف إلى سموحة تحت قيادة حمادة صدقي وتألق بشكل لافت حتى وصل به إلى الدورة الرباعية للدوري والوصول للنهائي لكن الأهلي تفوق وحصد اللقب في النهاية.

اسباب وفاة علاء علي

بعد سموحة توجه اللاعب إلى عدة أندية منها وادي دجلة لكن التألق عاد من جديد إلى التوأم حيث كان الثنائي يقود المصري فحاولا التعاقد مع علاء علي وهذا ما حدث بالفعل ليجد اللاعب نفسه من جديد في فترة رائعة خلال مسيرته، قبل أن ينتقل إلى سموحة ويقدم فترة ليست بالسيئة ، وبعدها ظل علاء علي بدون فريق حتى توفاه الله اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر بعد صراع مع مرض السرطان.