اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يتخذ قرار حاسم بشأن عودة إبراهيموفيتش

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتخذ قرار حاسم بشأن عودة إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

إبراهيموفيتش

Advertisements

نفت شبكة "سكاى سبورت"البريطانية، إن المديرالفنى لفريق مانشستر يونايتد يرغب فى تدعيم هجوم الشياطين الحمر بعودة السويدي ابراهيموفيتش الي الفريق مرة اخري.

كانت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن الشياطين الحمريرغبون في الاستفادة من وضعية إبراهيموفيتش الحالية والحصول عليه مجانًا بالتعاقد معه في نافذة الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا مع لوس أنجلوس جالاكسي في 31 ديسمبر ولا يرغب في تجديده، وبالتالي فإنه على الأرجح سيكون حرًا في يناير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتخذ قرار حاسم بشأن عودة إبراهيموفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا