تعرف علي قرعة السوبر الإسباني 2020 الذي سيقام بالسعودية

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الإثنين 11 نوفمبر 2019
قرعة السوبر الإسباني
شهدت قرعة بطولة كأس السوبر الأسباني 2020 والذي سيقام في المملكة العربية السعودية مواجهة ريال مدريد أمام نظيره فريق فالنسيا بينما اصطدم نادي برشلونة بنظيره نادي اتلتيكو مدريد.
ومن المقرر أن يقام نصف النهائي الأول بين ريال مدريد ونظيره نادي فالنسيا يوم 8 يناير المقبل ويواجه برشلونة نظيره فريق اتلتيكو مدريد يوم 9 يناير المقبل في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يقام النهائي بين الفائز بين ريال مدريد و فالنسيا و برشلونة أمام اتلتيكو مدريد يوم 12 يناير المقبل علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة السعودية.
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