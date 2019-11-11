- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الشتوي القادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
محمد حسين
يمر النادي اللندني توتنهام هوتسبير بفترة صعبة ، ونتائج حالية في الفترة الحالية من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" ولذلك يريد الفريق تعزيز صفوفه في يناير القادم لتخطي هذه المرحلة الصعبة .
وذكرت صحيف ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالية أن توتنهام يضع نجم أياكس الهولندي حكيم زياش على رأس اهتماماته في نوافذ الانتقالات القادمة.
ويقدم اللاعب المغربي مع اياكس الهولندي مستويات رائعة تجعله مطمع للاندية الاوربية في التعاقد معه ، حيث يعد اللاعب المغربي هو نجم الفريق الاول .
ويحتل توتنهام المركز ال١٢ في جدول الترتيب العام بالدوري الانجليزي برصيد ١٤ نقطة ، بعد تعادله في المباراة الاخيرة امام شيفلد يونايتد في الجولة ١٢ من عمر البطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الشتوي القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.