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توتنهام يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الشتوي القادم

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محمد حسين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

توتنهام يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الشتوي القادم

محمد حسين

يمر النادي اللندني توتنهام هوتسبير بفترة صعبة ، ونتائج حالية في الفترة الحالية من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" ولذلك يريد الفريق تعزيز صفوفه في يناير القادم لتخطي هذه المرحلة الصعبة .

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وذكرت صحيف ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالية أن توتنهام يضع نجم أياكس الهولندي حكيم زياش على رأس اهتماماته في نوافذ الانتقالات القادمة.

ويقدم اللاعب المغربي مع اياكس الهولندي مستويات رائعة تجعله مطمع للاندية الاوربية في التعاقد معه ، حيث يعد اللاعب المغربي هو نجم الفريق الاول .

ويحتل توتنهام المركز ال١٢ في جدول الترتيب العام بالدوري الانجليزي برصيد ١٤ نقطة ، بعد تعادله في المباراة الاخيرة امام شيفلد يونايتد في الجولة ١٢ من عمر البطولة .

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