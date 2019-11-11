لاعب الزمالك المصري السابق يكشف السبب الرئيسي حول وفاة علاء علي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

توفي اليوم الاثنين لاعب الزمالك وبتروجيت ووادي دجلة السابق علي عن عمر ناهز ٣١ عاما، حيث الوفاة المفجعة للنشاط الرياضي بعدما عانى علاء من صراع مرير مع المرض.



وكشف علاء كمال لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق، في تصريح خاص عن سبب وفاة علاء علي، ومعاناته مع المرض قي الفترة الأخيرة.

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وقال: أن علاء كان يعاني من مشاكل كثيرة بالمخ منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه أجرى عدة عمليات بسبب تلك المشكلة، إلى أن توفاه الله،ربنا يرحمه.

جدير بالذكر أن علاء علي، هو أحد ناشئي نادي الزمالك ولعب لعدة أندية منها بتروجيت وودادي دجلة وسموحة.