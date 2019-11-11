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السوبر الإسباني في السعودية.. بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إقامة السوبر الإسباني في السعودية، وذلك في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير القادم.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن ذلك يأتي استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الكبرى، كاشفا أن السوبر الإسباني سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - - فالنسيا - أتلتيكو مدريد).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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