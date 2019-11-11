شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإسباني في السعودية.. بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إقامة السوبر الإسباني في السعودية، وذلك في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير القادم.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن ذلك يأتي استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، كاشفا أن السوبر الإسباني سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد).
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