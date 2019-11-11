شكرا لقرائتكم الكاف يسند تحكيم مباراة مصر وغانا لطاقم تحكيم بقيادة داوودا جوييه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويعاونه ابيلميرو دوس ريس من ساو تومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين. ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد ٣ نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون رصيد.

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