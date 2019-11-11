شكرا لقرائتكم شيكابالا ناعياً علاء علي: " الله يرحمك يا حبيبي و يصبر أهلك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زميله علاء علي لاعب الزمالك السابق، الذي توفى عصر اليوم في خبر محزن في الوسط الرياضي.

و كتب شيكابالا على صفحته الشخصية على تويتر"إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا حبيبي ويصبر أهلك"، و توفى علاء علي بعد قيامه عمليه جراحيه في المخ و لم تستقر حالته بعدها حتى توفاه الله عصر اليوم.

Advertisements