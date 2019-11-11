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شكرا لقرائتكم شيكابالا ناعياً علاء علي: " الله يرحمك يا حبيبي و يصبر أهلك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و كتب شيكابالا على صفحته الشخصية على تويتر"إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا حبيبي ويصبر أهلك"، و توفى علاء علي بعد قيامه عمليه جراحيه في المخ و لم تستقر حالته بعدها حتى توفاه الله عصر اليوم.
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