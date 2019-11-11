هل يتغير موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال الإفريقي...

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ووفقاً لموقع فوت 24 التونسي، فإن النجم الساحلي يرد تغيير موعد المباراة من يوم 29 إلى يوم 30 نوفمبر أي يوم السبت، خاصة أن الفريق التونسي هو من له الحق في تحديد موعد المباراة حيث إنها ستقام على ملعبه،ووبالتالي فإنه يرغب في حضور أكبر عدد من الجماهير.
جدير بالذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الثانية برفقة كل من الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، ونادي بلاتينيوم الجنوب إفريقي.
فيما تغيب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي.
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