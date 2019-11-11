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هل يتغير موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال الإفريقي...

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جدة - عمرو شويل أكدت بعض التقارير التونسية أن فريق النجم الساحلي قد راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تغيير موعد مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة 29 نوفمبر المقبل. 

ووفقاً لموقع فوت 24 التونسي، فإن النجم الساحلي يرد تغيير موعد المباراة من يوم 29 إلى يوم 30 نوفمبر أي يوم السبت، خاصة أن الفريق التونسي هو من له الحق في تحديد موعد المباراة حيث إنها ستقام على ملعبه،ووبالتالي فإنه يرغب في حضور أكبر عدد من الجماهير. 

جدير بالذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الثانية برفقة كل من الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، ونادي بلاتينيوم الجنوب إفريقي. 

 

واستأنف المران الجماعي للفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم بمشاركة 9 لاعبين و3 حراس، بعد أن استأنف فريق الاهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بعد حصول الفريق على راحة لمدة 4 أيام.

 

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وشارك حسين السيد وأحمد الشيخ في التدريبات الجماعية حيث كان يعاني حسين السيد من كدمة في الركبة بينما شعر الشيخ بحالة إجهاد عام.

 

فيما تغيب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق عن المران  الجماعي.

 

 

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