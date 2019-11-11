شكرا لقرائتكم هل يتغير موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت بعض التقارير التونسية أن فريق النجم الساحلي قد راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تغيير موعد مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة 29 نوفمبر المقبل.

ووفقاً لموقع فوت 24 التونسي، فإن النجم الساحلي يرد تغيير موعد المباراة من يوم 29 إلى يوم 30 نوفمبر أي يوم السبت، خاصة أن الفريق التونسي هو من له الحق في تحديد موعد المباراة حيث إنها ستقام على ملعبه،ووبالتالي فإنه يرغب في حضور أكبر عدد من الجماهير.

جدير بالذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الثانية برفقة كل من الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، ونادي بلاتينيوم الجنوب إفريقي.