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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنةيستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب غانا على ملعب القاهرة الدولي اليوم الاثنين 11-11-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة
أكد شوقى غريب أنه سيواجه غانا للفوز وتحقيق النقاط الثلاث فقط وتصدر المجموعة والتأهل للدور قبل النهائي لأن مصر كبيرة وهدفها الفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وطالب غريب من اللاعبين ضرورة تقديم الأداء الرجولى فى مباراة غانا وعدم الاستهتار بالخصم بعد الفوز على مالي أحد أقوي فرق المجموعة محذرا من قوة الجبهة اليمني للفريق الغاني بعد متابعتهم في المباراة الأولى أمام الكاميرون التي أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.
مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد غانا بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة
شوقي غريب يسعى التخلص من عقده منتخب غانا بعدما واجه غريب منتخب النجوم السوداء 3 مرات في مراحل الشباب والأولمبي، خسر 3 مرات، المرة الأولى في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2001 بركلات الترجيح، والمرة الثانية في نصف نهائي كاس العالم للشباب بثنائية نظيفة والتي أقيمت بالأرجنتين، والمرة الثالثة عام 2003 في دورة الألعاب الافريقية بهدف نظيف.
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