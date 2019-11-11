شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يلغى ودية الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقر المدير الفني على الغاء ودية طلائع الجيش، ومنح اللاعبين راحة سلبية من مران الغد، على أن يبدأ الفريق الاستعداد للقاء القناة عصر بعد غد الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع القناة في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ملعب القناة القديم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.
جدير بالذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا تواجد فيها طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي منطقة البحيرة ووائل عاطف من منطقة سوهاج وأحمد توفيق منطقة البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد، وكذلك الأمن وسيارات الاسعاف، وكافة الترتيبات، وكذلك فريق كليوباترا وجهازه الفني بكل استعداداته، ولكن لم يحضر فريق الزرقا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يلغى ودية الطلائع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.