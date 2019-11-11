شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف مرانه بعد راحة 3 أيام بمشاركة 9 لاعبين و3 حراس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تغيب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي.
وظهر حسام عاشور في التتش الا أنه اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.
وبدأ مران الأهلي بخوض تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل استمرت لمدة 45 دقيقة من أجل استعادة لياقة اللاعبين بعد الراحة.
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