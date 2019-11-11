شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف مرانه بعد راحة 3 أيام بمشاركة 9 لاعبين و3 حراس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركة 9 لاعبين و3 حراس، بعد أن استأنف فريق الاهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بعد حصول الفريق على راحة لمدة 4 أيام.

وشارك حسين السيد وأحمد الشيخ في التدريبات الجماعية حيث كان يعاني حسين السيد من كدمة في الركبة بينما شعر الشيخ بحالة إجهاد عام.

فيما تغيب حسام عاشور، لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي.

Advertisements

وظهر حسام عاشور في التتش الا أنه اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

وبدأ مران الأهلي بخوض تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل استمرت لمدة 45 دقيقة من أجل استعادة لياقة اللاعبين بعد الراحة.