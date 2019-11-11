شكرا لقرائتكم المقاصة يفوز على انبي بهدف دون رد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل ميدو جابر هدف الفوز للفريق الفيومي في الدقيقة ١٢ من ركلة جزاء، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الامور لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفيومي.
وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق البترولي بعدد من البدلاء وحاول انبي تسجيل هدف التعادل في حين سعى المقاصة للتعزيز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز المقاصة بهدف دون رد.
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