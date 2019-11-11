شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك في ودية دجلة .. عنتر فى الدفاع وظهور حسن بالوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل مباراة وادي دجلة الودية المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز الفترة القادمة. وجاء تشكيل الزمالك فى مباراة وادي دجلة مكون من:- محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر ومحمد عنتر في الدفاع، ومحمد حسن وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى في الوسط وعمر السعيد في الهجوم

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