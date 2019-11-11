شكرا لقرائتكم لاعب فرانكفورت ينتظر عقوبة تأديبية بعد إسقاط مدرب فرايبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات ديفيد أبراهام قائد فريق آينتراخت فرانكفورت معرضا لعقوبات من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد قيامه بإسقاط كريستيان ستريش مدرب فرايبورغ على أرضية الملعب، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتعرض أبراهام للطرد بسبب تصرفه في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة التي انتهت بفوز فرايبورغ 1 - صفر.

Advertisements

وحصل فينشنزو غريلا لاعب فرايبورغ على بطاقة حمراء أيضا، بعدما أظهر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، تورطه في المشاجرة التي نشبت بالقرب من المنطقة الفنية.

وقامت لجنة المراقبة في الاتحاد الألماني بإبلاغ اللجنة التأديبية بالحادث، كما أن البطاقة الحمراء تعني إيقافا مؤقتا عن المشاركة لحين صدور القرار النهائي الذي قد يتضمن إيقاف لفترة أطول.

وأشهر الحكم أيضا البطاقة الحمراء في وجه جيلسون فيرنانديز لاعب فرانكفورت قبل نهاية الشوط الأول بفترة قصيرة، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.