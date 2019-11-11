شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق النجوم فى إيقاف سلسلة انتصارات منتخب السويس بعد الفوز عليه بهدف مقابل لا شىء فى الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن مواصلة الترسانة بقيادة أحمد كشرى عروضها الباهتة وخسرت خارج ملعبها أمام جمهورية شبين بالتخصص بهدف مقابل لا شىء، ليرتفع رصيد أبناء المنوفية إلى 7 نقاط بينما تجمد رصيد الشواكيش عند نقطتين فى المركز قبل الأخير للمجموعة، بينما تم إنهاء لقاء سيراميكا كليوباترا المتصدر مع الزرقا نظرا لعدم حضور الأخير ملعب المباراة، ومن المقرر أن يحسم لجنة المسابقات نتيجة اللقاء فى اجتماعها الأربعاء المقبل.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :-

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الداخلية – القناة 0 – 0

المريخ – كوكاكولا 2 – 3

النصر – بتروجت 2 – 0