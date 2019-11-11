المقاصة يفوز على إنبى بهدف ميدو جابر وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المقاصة على إنبى بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت استعدادا لاستئناف الدوري. سجل ميدو جابر هدف الفوز للفريق الفيومي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الفيومى. وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق البترولي بعدد من البدلاء، وحاول إنبى تسجيل هدف التعادل في حين سعى المقاصة للتعزيز لكن دون جدوى، لينتهى اللقاء بفوز المقاصة بهدف دون رد.

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