شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف حقيقة وجود سحر فى مباراة مصر وغانا 6 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد ، مدرب عام منتخب مصر السابق، حقيقة وجود سحر من قبل الجانب الغاني فى مباراة منتخب مصر وغانا الشهيرة التى انتهت بهزيمة الفراعنة 1 / 6 فى الجولة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وذكر موقع "غانا ويب" منذ عدة أيام أن مساعد وزير الرياضة الغاني ساعد بعض السحرة فى استخدام "معزة ميتة" من أجل عمل سحر للاعبى المنتخب المصرى قبل أيام من المباراة التى احتضنتها مدينة كوماسي.

وأضاف ضياء السيد، فى تصريحات لقناة TIME SPORTS ، لا يوجد سحر كما ادعى مسئولو غانا، كل ما فى الأمر أن الجهاز الفنى، بقيادة الأمريكى بوب برادلى، واللاعبون لم يكونوا فى يومهم الكروى، والخسارة كانت أمراً طبيعياً ولا وجود لأى أعمال سحر.

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وتمنى ضياء السيد التوفيق للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى مباراة اليوم أمام منتخب غانا فى الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.