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وادى دجلة والجونة والإسماعيلى وسموحة ونجوم الكرة ينعون علاء علي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت حملات النعى من جانب الأندية المصرية للراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق، الذى توفى قبل ساعات بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 31 عاماً.

وحرصت أندية وادى دجلة، الجونة، سموحة والإسماعيلى، وعدد من نجوم الكرة المصرية على تقديم العزاء فى لاعب القلعة البيضاء السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

علاء على بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول. انتقل علاء من الزمالك إلى تليفونات بنى سويف موسم 2012، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى وادى دجلة، ثم المصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

 

الاسماعيلي
الاسماعيلي

 

الجونة
الجونة

 

زكريا ناصف
زكريا ناصف

 

سموحة
سموحة

 

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عصام الحضري
عصام الحضري

 

علاء على
علاء على

 

علاء علي
علاء علي

 

عماد متعب
عماد متعب

 

عمرو زكي
عمرو زكي

 

محمد سمير
محمد سمير

 

وادي دجلة
وادي دجلة

 

وائل جمعه
وائل جمعة

 

وليد سليمان
وليد سليمان
احمد حسن
احمد حسن

 

احمد عيد
أحمد عيد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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