شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة والجونة والإسماعيلى وسموحة ونجوم الكرة ينعون علاء علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت حملات النعى من جانب الأندية المصرية للراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق، الذى توفى قبل ساعات بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 31 عاماً.

وحرصت أندية وادى دجلة، الجونة، سموحة والإسماعيلى، وعدد من نجوم الكرة المصرية على تقديم العزاء فى لاعب القلعة البيضاء السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

علاء على بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول. انتقل علاء من الزمالك إلى تليفونات بنى سويف موسم 2012، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى وادى دجلة، ثم المصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.



الاسماعيلي



الجونة



زكريا ناصف



سموحة

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عصام الحضري



علاء على



علاء علي



عماد متعب



عمرو زكي



محمد سمير



وادي دجلة



وائل جمعة



وليد سليمان



احمد حسن