الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبى أمام غانا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت مجموعات كبيرة من الجماهير على استاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي فى مباراته اليوم أمام غانا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة الامم الافريقية تحت 23 عاما المقامة فى مصر. وستحضر الجماهير مباراة مالي والكاميرون فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والتي ستنطلق بعد قليل قبل مباراة مصر وغانا، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم. ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، ويليه الكاميرون وغانا بنقطة، وأخيرا مالي بدون رصيد.

الجماهير المصرية

الجماهير امام بوابات الاستاد Advertisements

الجماهير تتوافد علي استاد القاهرة

الجماهير في محيط استاد القاهرة

امم افريقيا

بطولة امم افريقيا تحت 23 عام

جماهير المنتخب الاولمبي

جماهير

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