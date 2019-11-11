سوبر كورة.. روشتة طبية تبرئ بطل ألعاب القوى من إيقاف المنشطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان اتحاد ألعاب القوى قد أعلن إيقاف 5 لاعبين بسبب ثبوت تعاطيهم المنشطات، بعد سحب عيناتهم فى بطولة الجمهورية.

ومن المقرر أن يقدم اللاعب الأوراق التى تثبت براءته من تهمة تعاطى المنشطات، وأن المادة التى ثبتت فى عينته وفقا لأمر الطبيب. يذكر أن هناك 3 لاعبين تم إيقافهم 4 سنوات، و6 أشهر لإحدى اللاعبات، بينما اللاعب الخامس اقترب من الإفلات من عقوبة الإيقاف. لمعرفة كيف برأت الروشتة الطبية بطل ألعاب القوى من إيقاف المنشطات عبر السوبر كورة اضغط هنا..

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