شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة علاء علي .. بين الصدمة والدعاء نجوم الكرة ينعون لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الصدمة والذهول على نجوم الكرة المصرية بعد خبر وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق، والذى توفي اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 31 عاماً.

علاء علي بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

نجوم الكرة حرصوا على التضرع بالدعاء لعلاء على عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي داعين للفقيد بالرحمة ولذوييه بالصبر والسلوان.



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