سوبر كورة.. الحمل ينقذ بطلة ألعاب القوى من فخ المنشطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية الإعلان عن العقوبات التى تعرض لها لاعبو ألعاب القوى، بعد ثبوت تعاطيهم المنشطات، من خلال العينات التى تم سحبها منهم فى بطولة الجمهورية التى أقيمت قبل دورة الألعاب الأفريقية. ومن بين العقوبات إيقاف 3 لاعبات لمدة 4 سنوات، بينما إيقاف لاعبة منهم 6 أشهر فقط، وكان اتحاد ألعاب القوى قد أعلن إيقاف 5 لاعبين من أصل 40 تم سحب عيناهم ببطولة الجمهورية، بعد ثبوت إيجابية العينات الخاصة باللاعبين الخمسة. ويستعد اتحاد ألعاب القوى للمشاركة فى بطولات الضاحية والتى تصل على 4 بطولات، تقام نهاية نوفمبر وخلال ديسمبر المقبل. لمعرفة كيف أنقذ الحمل بطلة ألعاب القوى من فخ المنشطات عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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