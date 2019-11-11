شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان علاء على لاعب الزمالك السابق بمسجد الكحلاوى بعد صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن صلاة الجنازة على جثمان علاء على نجم القلعة البيضاء السابق عقب صلاة العشاء بمسجد الكحلاوى فى البساتين.
وأوضح إبراهيم عبد الخالق لـ"الخليج 365" أنه سيتم تشييع الجثمان عقب صلاة العشاء إلى مقابر السيدة عائشة، موضحا أن عددا من اللاعبين يتواجدون حالياً فى منزل علاء على بالنزهة، ويتم الانتهاء من بعض الأمور للتوجه بعد قليل إلى المسجد وتشييع الجثمان بمقابر السيدة عائشة.
ورحل عن عالمنا علاء علي، اليوم الإثنين، وذلك بعد صراع مع المرض، وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.
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