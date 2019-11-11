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دقيقة حداد فى لقاء إنبى والمقاصة الودى على روح علاء على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف لاعبو إنبى والمقاصة دقيقة حدادا على روح علاء علي لاعب نادى الزمالك وسموحة السابق قبل انطلاق المباراة الودية المقام بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت.

 

وتوفى علاء على، اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.

 

وأصاب خبر وفاة علاء على لاعبى إنبى والمقاصة بالصدمة قبل انطلاق المباراة الودية بينهما، وقرر جهازا الفريقين واللاعبون الوقوف دقيقة حدادا على روح زميلهم السابق الذى وافته المنية.

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