شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ردا على مصطفى يونس: الأهلي محترم.. ومابندخلش أولياء الأمور النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد غانم سلطان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، على التصريحات المثيرة للجدل لمصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، والذى زعم أن قطاعات الناشئين فى مصر تعتمد على الوساطة والمجاملات فى اختياراتها.

وقال غانم سلطان، فى تصريحات خاصة، الأهلي نادٍ محترم بجميع رموزه، خاصة على مستوى قطاع الناشئين بداية من فتحى مبروك رئيس القطاع مروراً بالمدربين، وكان يجب على مصطفى يونس أن يراعى زملاءه فى القلعة الحمراء الذين تربى بينهم وأنه أصبح رمزاً للنادى الأهلي، مشيراً إلى أن يونس لم يكن موفقاً فى تصريحاته.

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وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، نادى الزمالك هو الوحيد فى مصر الذي لا يسمح بدخول أولياء الأمور حتى لمتابعة أبنائهم داخل النادى وينتظرونهم فى الخارج، ولا يدخل إلا الأعضاء فقط بصفتهم.

مصطفى يونس أثار الجدل فى الوسط الرياضى مؤخراً بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقى الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.