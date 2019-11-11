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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوضح موقفه من كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
يورجن كلوب
أوضح الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه لا يشعر بالضغط نحو الفوز بكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.
وصرح المدير الفني لفريق مانشستر سيتي "بيب جوارديولا" أن ليفربول هو الفريق الأقوى في العالم بعد فوزه على فريقه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.
وفي أعقاب ذلك صرح كلوب لموقع "فيفا" : " لا أهتم بذلك، لا أعتقد أنني سأكون أهم شخص في العالم إذا فزت بكأس العالم، لكننا سنبذل ما في وسعنا حينما نكون هناك".
وتابع: " لا أشعر بأي ضغط نحو البطولة، فزنا بدوري الأبطال لكي نتأهل لكأس العالم، حققناً المهم وهذا ما يكسب البطولة بعض الخصوصية".
ورغم أهمية البطولة، إلا أنها ستمثل الكثير من الضغط على فريق ليفربول، حيث سيضطر الفريق للعب دور الثمانية من كأس كاراباو أمام أستون فيلا قبل 24 ساعة من خوض إفتتاحية مبارياته في كأس العالم للأندية في الدوحة.
ويحتل ليفربول صدراة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق ثمان نقاط أمام ليستر سيتي وتشيلسي وتسع نقاط أمام مانشستر سيتي.
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