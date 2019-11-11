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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد بشروط خاصة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
برشلونة وريال مدريد
صرح الاتحاد الاسباني لكرة القدم ان المملكة السعودية ستستضيف بطولة السوبر الاسباني بنظامها الجديد ، في شهر يناير القادم من عام ٢٠٢٠
ويشارك اربع فرق من الليجا في هذه البطولة المقامة علي الاراضي السعودية وهو الفائز ببطولة الليجا الاسبانية برشلونة والفائز ببطولة كأس اسبانيا اشبيلية ، وقطبي مدريد ،اتلتيكو والريال .
وكشفت صحيفتي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية و"ماركا" الإسبانية أن من أهم شروط الاتحاد الإسباني، السماح للنساء بالتواجد في منطقة بالملعب الخاص بالمباراة دون أي معوقات ولهم مطلق الحرية فيما يلبسونه من ملابس.
وكان كأس السوبر الإسباني 2018 قد أقيم في المملكة المغربية بين برشلونة وإشبيلية ولكنه كان من لقاء واحد في مدينة "طنجة".
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