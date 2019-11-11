ساهم باهداء الامبراطور بطولة الختام ومن ذكريات علاء علي يظل الأباتشي شيكا هو الحاضر

الإثنين 11 نوفمبر 2019

عاصر الإمبراطور حازم إمام والبلدوز عمرو ذكي وكبير الحراس عبد الواحد السيد، لعب مع جمال حمزة وطارق السيد ورسم تاريخه بحضور القباني والعندليب عبد الحليم علي.



* حارب لينافس الكبار في خمس أعوام.

صعد علاء علي للأبيض موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٨، في وجود بن الطواحين الهولندية "رود كرول" مدرب الفريق، ليساهم الشاب صاحب ٢٠ عام بصناعة الأهداف وإحراز البعض لا نطلاقاته وسرعاته انصاع له كرول ووجد به لاعب الجهة اليسرى الهجومية الفاذ.

* ساعد الامبراطور بختام بطولي ونجاح محلي متأخر

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كان للراحل علاء علي حظ بمساعدة الزمالك بتتويجه ببطولة كأس مصر، كي يساهم بختام ناجح لمسيرة قائده حازم إمام وأميز بإعادة الأبيض لمنصات التتويج بعد غياب وقتها عن البطولات لقرابة الخمس سنوات.

* الأباتشي هو أخر ذكريات علاء بالوقت الحالي

كما ذكرت أن علاء لعب خمس سنوات عاصر خلال نجوم كبار بداية من عبد الواحد لحازم إمام وجيله نهاية للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث أنه الوحيد المتواجد حاليا بفريق الزمالك كقائد يحمل لواء القلعة البيضاء كما حمله من قبل كثيرا أيام علاء علي حينما ركدا معا طويلا وظلا يعطيان كل مالديهم من جهد وعرق.

هكذا تواجد علاء في الزمالك من سن ٢٠ ورحل عنه لمحطات أخرى بنحو ٢٥ ربيعا، إلا أنه ترك بصماته عالقة بأذهان ناديه وجماهيريه المحبة والعاشقة.

رحل عن دنيانا علاء علي بعمر ناهز ٣١ عاما عقب صراع قصير مع المرض الخبيث، مخلفا ورائه ارثا من الحب والعطاء تتوارثه الأجيال.