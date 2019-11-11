اخبار الرياضه

علاء علي من مدرسة الفن والهندسة لمحطات عديدة قبل رحيله

0 نشر
إبراهيم سعد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن علاء علي من مدرسة الفن والهندسة لمحطات عديدة قبل رحيله والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

علاء علي

فوجئ الوسط الرياضي تحديدا كرة اليوم ظهر اليوم الاثنين بخبر وفاة نجم الزمالك السابق "علا علي"، عقب صراع طويل مع المرض اللعين بالمخ رغم إجرائه عدة عمليات جراحية لكنه رحل بعمر ال٣١ عاما في صمت تام.

ولد علاء الدين علي عبد الرحيم عام ١٩٨٨/ هو من مدرسة الكرة بنادي الزمالك ظل هناك حتى تم تصعيده العام ٢٠٠٧.

* عام الصعود وسط كوكبة من نجوم الأبيض   كان صعود علاء كلاعب بالجناح  في ظل وجود كوكبة من النجوم أمثال شيكابالا وطارق السيد وكذلك عبد الواحد السيد ووائل القباني شريف أشرف أحمد جعفر، بحيث أنه عاصر نجوم بداية الألفية أصحاب أفضل نادي بالقرن وكذلك عاصر الأسماء الجديدة من لاعبين مثل محمود فتحله وعمرو ذكي وأحمد جعفر وعديد الأسماء بمقدمتهم شريف أشرف وحسين ياسر وحسن مصطفى، إلا أنهم لم يستطيعوا صنع الفارق طويلا.

* عام الرحيل عن الأبيض وبداية المسيرة بأندية الاستثمار

ظل علاء علي لاعب بقميص الزمالك حتى العام ٢٠١٢، كي يأخذ أولى المحطات على سبيل الإعارة بفريق الجونة نظرت لعدم أخذ فرصة حقيقية بالفارس الأبيض، حتى ينتقل لفريق تليفونات بني موسم ٢٠١٢/٢٠١٣، فيما ذهب لفريق سموحة السكندري من العام ٢٠١٣ للعام ٢٠١٥.

Advertisements

* من سموحة لمحطات أخرى قبل ارتداء زي البواسل

خرج من سموحة لفريق طلائع الجيش لمدة موسم واحد ٢٠١٥/٢٠١٦ بعد أعوام تميز خلال بأداء ولعب جيد ساعد الفريق كثيرا، إلى أن ذهب للتواجد بقميص وادي دجلة موسم ٢٠١٦/٢٠١٧، وأخيرا عودة للفرق الشعبية لمدة موسم واحد مع المصري البورسعيدي.

* المحطة الأخيرة والبقاء دون فريق حتى الرحيل.

كانت المحطة الأخيرة بحياة علاء علي هي فريق بتروجيت لمدة موسم ٢٠١٨/٢٠١٩ وهبط معه للدرجة الثانية كي يتواجد لأول مرة بدوري المظاليم إلا أنه رحل بسبب مرضه وأصبح لاعب حر.

* المسيرة وما حققه علاء علي

لعب حوالي ١٥٨ مباراة بالدوري المصري طوال ما يقرب  اثني عشر موسم أي ثلاثة عشر عاما كاملة، مع التواجد في ١٢ مباراة بكأس مصر، بينما لعب ٥ لقاءات ببطولات أفريقيا.

* أهدافه مع كافة الأندية منذ البداية

سجل علاء علي نحو ١٩ هدفا بمسيرته خلال مسابقة مع الأندية، التي تواجد معها  وأحرز هدف وحيد في بطولات  أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاء علي من مدرسة الفن والهندسة لمحطات عديدة قبل رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا