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راكيتيتش يواجه عقبة في الخروج من برشلونة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

راكيتيتش

ذكرت صحيفة "سبورت " الاسبانية ان الكرواتي نجم خط وسط برشلونة "إيفان راكيتيتش" يواجه عقبة كبيرة في الخروج من النادي الكتالوني في الانتقالات الشتوية القادمة . 

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واقترب راكتيتيش من مغادرة برشلونة، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق الباسكي أرنيستو فالفيردي، وبدأ يفكر في كتابة نهايته مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الكتالونيا إلى أن راتب إيفان راكيتيتش في برشلونة البالغ 8 ملايين يورو سنوياً يشكل عائقاً كبيراً أمام الأندية الراغبة في ضمه يناير القادم. 

راكيتيتش الذي كان يعتبر عمودا اساسيا في النادي الكتالوني واعتماد المدرب الحالي ارنستو فالفيردي ، عليه وايضا المدرب السابق لويس انريكي ، بات قريبا من الرحيل عن البلوجرانا بعد قدوم النجم المتألق الهولندي دي يونج

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