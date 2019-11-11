شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يعلن اعتزاله اللعب دوليا والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 اعلن اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله اعتزال اللعب الدولي نهائيا ، بعد الازمات التي عاني منها مؤخرا مع منتخب بلاده المغرب .

وعانى حمد الله كثيراً في أي تجمع دولي وآخرها ما قبل انطلاقة بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر ليضع اللاعب حداً لمسيرته الدولية ويعلن اعتزاله. الجدير بالذكر ان حمدالله يلعب في صفوف فريق النصر السعودي ، والمعروف عن اللاعب انه هداف الفريق السعودي الاول ، ومن هدافين كأس دوري الامير محمد بن سلمان .

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