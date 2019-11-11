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شكرا لقرائتكم خبر عن منبوذ أرسنال على رادار ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
يعيش الدولي السويسري ومتوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي "جرانيت تشاكا" أوقاتاً صعبة داخل جدران نادي أرسنال خلال الفترة الحالية.
ودخل قائد الفريق السابق في أزمة مع مدربه أوناي إيمري وجماهير ملعب الإمارات أثناء تغييره خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.
وفي أعقاب ذلك قام إيمري بسحب شارة القيادة منه، كما إستبعده خلال المباراة الثالثة على التوالي خارج قائمة الفريق.
وذكرت شبكة RSI الإيطالية أن نادي ميلان الإيطالي قد يستغل وضعية تشاكا الحالية، ليتقدم بعرض لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.
كما يعد تشاكا مطلوباً في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بحسب صحيفة "تايمز".
يبلغ تشاكا من العمر 27 عاماً وقد إنضم للجانرز في صيف عام 2016 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
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