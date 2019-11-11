اخبار الرياضه

منبوذ أرسنال على رادار ميلان الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منبوذ أرسنال على رادار ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019

يعيش الدولي السويسري ومتوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي "جرانيت تشاكا" أوقاتاً صعبة داخل جدران نادي أرسنال خلال الفترة الحالية.

ودخل قائد الفريق السابق في أزمة مع مدربه أوناي إيمري وجماهير ملعب الإمارات أثناء تغييره خلال مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في .

Advertisements

 وفي أعقاب ذلك قام إيمري بسحب شارة القيادة منه، كما إستبعده خلال المباراة الثالثة على التوالي خارج قائمة الفريق.

وذكرت شبكة RSI الإيطالية أن نادي ميلان الإيطالي قد يستغل وضعية تشاكا الحالية، ليتقدم بعرض لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

كما يعد تشاكا مطلوباً في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بحسب صحيفة "تايمز".

يبلغ تشاكا من العمر 27 عاماً وقد إنضم للجانرز في صيف عام 2016 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منبوذ أرسنال على رادار ميلان الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا