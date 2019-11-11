انت الان تتابع نادال في الصدارة والتغييرات تغيب عن المراكز الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإسباني رافاييل نادال

حافظ الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، ويتوقع أن يواجه منافسة شرسة من جانب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال الأيام القليلة المقبلة على إنهاء الموسم في الصدارة.

وافتتح ديوكوفيتش مشواره في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال أمس الأحد في العاصمة البريطانية لندن، بالفوز على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6 / 2 و6 / 1 ، بينما يخوض نادال مباراته الأولى في البطولة في وقت لاحق اليوم أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

ويحتاج ديوكوفيتش إلى الوصول للنهائي، على الأقل، من أجل ضمن استعادة صدارة التصنيف العالمي، ومعادلة رقم بيت سامبراس المتمثل في إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة السادسة.

Advertisements

ولم تشهد المراكز الثلاثين الأولى في التصنيف العالمي أي تغييرات.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 11 تشرين ثان/نوفمبر 2019 كما يلي :

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 9585 نقطة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8945 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6190 نقطة الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الرابع برصيد 5705 نقاط النمساوي دومينيك ثيم في المركز الخامس برصيد 5025 نقطة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4000 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 2945 نقطة الإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز الثامن برصيد 2670 نقطة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المركز التاسع برصيد 2540 نقطة الفرنسي جايل مونفيس في المركز العاشر برصيد 2530 نقطة.