شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي علاء علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني، لاعب الزمالك وبتروجيت السابق، علاء علي، الذي توفى اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 31 عامًا.

قال اتحاد الكرة، في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة أعمال الاتحاد، وأعضاء اللجنة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ولاعبو المنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد بكل الحزن والأسى اللاعب علاء علي الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».