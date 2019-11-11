شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أُمنية علاء علي التي لم تتحقق قبل وفاته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى لاعب الزمالك السابق علاء علي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 31 عامًا قبل تحقيق أمنيته التي أفصح عنها قبل رحيله بقرابة عام.

وفي ظهوره الإعلامي الأخير، قبل قرابة عام، حين حل ضيفًا على الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج «الحريف» على قناة DMC، تحدث اللاعب الراحل عن عدم ممانعته اللعب للنادي الأهلي رغم كونه من أبناء الزمالك معتبرًا ذلك جزء من الاحتراف، إلا أنه كشف أن أمنيته الحقيقة هي العودة للقلعة البيضاء.

Advertisements

ورد «علي»، الذي كان آنذاك لاعبًا في بتروجيت، على سؤال عن رغبته في العودة إلى الزمالك قائلًا: «دي مستنيها وبتمناها إن شاء الله، يعني أنا إن شاء الله الفترة الجاية باشتغل، إن شاء الله إن أنا أكون في الملعب أظهر بمستوى كويس بحيث إن أنا بصراحة نفسي أكون في نادي الزمالك أو لما أجي أختم حياتي الكروية أكون في نادي الزمالك».

وأضاف: «هلعبلي مثلًا أربع خمس سنين، ست سنين، أنا نفسي أكون في نادي الزمالك، إن النادي اللي أنت ابتديت فيه تكون موجود فيه في الفترة الأخيرة دي حاجة كويسة طبعًا، غير إن أنا طبعًا زملكاوي وبحب نادي الزمالك جدًا».

وكان بتروجيت هو المحطة الأخيرة للاعب الذي ابتعد عن كرة القدم خلال الأشهر الماضية بسبب مرضه.