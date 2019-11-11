شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريف» علاء علي.. حقق حلمه باللعب مع «الثعلب» وتسبب «شحاتة» في رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من نوفمبر من عام 2019، علاء علي، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك وبالعديد من الأندية المصرية، بعد صراع مع المرض.

علاء علي من مواليد الثامن والعشرين من يناير لعام 1988، حيث لم يكن يبلغ عامه الـ 32 بعد، حتى وافته المنية عصر اليوم الإثنين.

وتميز علاء علي بالقدرة على المراوغة والتصويب بقدم يسرى مميزة تعرف طريق الشباك جيدًا.

وبدأ علاء علي مشواره الاحترافي بصفوف فريق الشباب بنادي الزمالك، قبل أن يستعين به ميشيل دوكستال، المدير الفني السويسري بصفوف الفريق الأول بالنادي موسم 2009-2010.

وتبدأ مرحلة توهج علاء علي مع المستديرة بقميص الزمالك، في ولاية المدير الفني حسام حسن، والذي كان أكثر من اّمن بموهبته وقدراته الفنية وأشركه في عدة مراكز منها الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم المتأخر.

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وقرر حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك الاستغناء عن خدمات اللاعب في موسم 2012، بداعي الفردية الزائدة للاعب وعدم التعاون مع زملائه، ليبدأ علاء علي رحلة جديدة مع فريق تليفونات بني سويف مع المدير الفني إيهاب جلال، قبل أن يلعب علاء علي بصفوف سموحة، وهي واحدة من أفضل فترات اللاعب داخل المستطيل الأخضر، على حد وصفه في تصريح تليفزيوني، أشاد به بالاستقرار الذي يعيشه النادي السكندري.

وفي موسم 2015-2016 رحل علاء علي عن صفوف سموحة ليلعب لفريق طلائع الجيش، ومنه إلى وادي دجلة في ولاية أحمد حسام ميدو، قبل يؤكد اللاعب أنه تعرض للظلم في ولاية ميدو ليرحل عن صفوف الفريق وينضم للمصري البورسعيدي موسم 2017-2018.

ولم تدم فترة لعب علاء علي بقميص النادي البورسعيدي طويلًا حيث انضم بعد 6 شهور لصفوف بتروجيت، ليكون النادي البترولي هو آخر محطات الراحل علاء علي في الساحرة المستديرة.

وأعرب علاء علي من قبل أن الله حقق له أمنية غالية باللعب بجوار حازم إمام، ثعلب الكرة المصرية، حيث جاوره في مباريات قليلة قبل اعتزاله اللعبة.

وخاض علاء علي 175 مباراة مع جميع الأندية التي دافع عن ألوان قميصها في كل البطولات، واستطاع تسجيل 20 هدفًا وصناعة 19 هدفًا، ونال 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة على مدار رحلته الكروية.

ولم يحالف الراحل علاء علي التوفيق في خوض أي مباراة بقميص منتخب مصر أو التتويج بأي ألقاب خلال مسيرته الكروية.