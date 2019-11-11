جاريث بيل يتدرب مع منتخب ويلز رغم غيابه عم ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

يستعد منتخب ويلز الأول لكرة القدم لمباراتي أذربيجان والمجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الإمم الأوروبية 2020.



وذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن بيل تم إستدعاؤه من قبل مدرب منتخب بلاده رايان جيجز.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان لم يمنع بيل من الإنضمام لمنتخب ويلز، رغم عدم إنتهاء برنامجه العلاجي منذ إصابته مع منتخب بلاده ضد كرواتيا الشهر الماضي.

ويعد ذلك إشارة واضحة لخروج بيل من حسابات زيدان الفترة القادمة، مما ينذر بإحتمالية رحيله عن ريال مدريد خلال يناير القادم.

ويواجه منتخب ويلز نظيره أذربيجان في العاصمة باكو 16 الجاري، قبل أن يستضيف منتخب المجر يوم 19 من الشهر الحالي.