شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله يعلن اعتزاله اللعب دولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن مهاجم نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله اليوم (الاثنين) اعتزاله اللعب دولياً، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر».



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