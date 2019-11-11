شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباريات دوري المحترفين في «تويتر» عبر حساب «القنوات الرياضية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

في خطوة كبيرة تسهم في المزيد من التفاعل مع الجماهير الرياضية، بدأت القنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين 2020/2019 بث جميع مباريات الدوري عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر([email protected]).

وسيكون البث عبر منصة تويتر بشكل مجاني، وسيشمل الاستديو التحليلي لكل مباراة، والبرامج المواكبة لها، من أجل منح المشاهدين الفرصة لمتابعة المباريات في أي مكان يتواجدون فيه وعبر هواتفهم الذكية.

وتأتي هذه الخطوة بين القنوات الرياضية السعودية وشركة «تويتر» من أجل منح الجماهير المحبة للرياضة في السعودية والوطن العربي والعالم، فرصة مشاهدة مباريات الدوري السعودي، لخلق أجواء إضافية من التفاعل والحماس للجماهير الغفيرة التي يستهويها متابعة شغفها الرياضي عبر تطبيقات الهواتف النقالة والبرامج الذكية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الشغف والاهتمام الجماهيري المتصاعد بالدوري السعودي للمحترفين بوضوح، حيث حققت مشاهدات الفيديو المتعلقة بأحداث وأخبار الدوري أكثر من 115 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 360 مليون انطباعاً على حساب قنوات الرياضية السعودية على «تويتر» خلال أول شهرين فقط من انطلاق الدوري.

ويعتبر المحتوى الرياضي من أكثر المواد الجماهيرية على منصة تويتر، واتضح ذلك من خلال عدة استطلاعات للرأي حول المملكة أجرتها شركة «تولونا» المتخصصة في عمل استبيانات رؤى المستهلكين وتحليلها، حيث تبيّن أن فيديوهات كرة القدم هي أكثر أنواع المحتوى الذي يتابعه مستخدمو «تويتر».

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وتشمل مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة عن كرة القدم: أبرز لقطات المباريات (88%) والتعليق والتحليل الفني (43%)، كما خلصت الدراسة إلى أن (72%) من مستخدمي تويتر في المملكة يعتبرون المنصة أحد المصادر الرئيسية للوصول إلى محتوى الفيديو على الإنترنت.

وستُنشئ شركة «تويتر» صفحات مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية لمتابعة المباريات الرئيسية في الدوري، حيث ستُنقل من خلالها الأحداث الجارية مباشرةً لمحبي الرياضة عبر مقاطع الفيديو و«اللحظات»، وهي عبارة عن مجموعة من التغريدات، عبر الدخول إلى الصفحة إما عن طريق قسم «استكشاف» أو في أعلى الخط الزمني، أو باستخدام ميزة «بحث».

وكان موقع «تويتر» قد أنشأ أول صفحة مخصصة لمتابعة ديربي الهلال والنصر الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود.

وحول بث المباريات على منصة تويتر، أبدت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في هيئة الإذاعة والتلفزيون زينب أبو السمح سعادتها بهذه الخطوة المهمة، مشيرة إلى أن المملكة تعتبر إحدى أهم الدول الرائدة في استخدام منصة «تويتر»، وأضافت: «إن هذه الخطوة المهمة مع منصة تويتر في بث مباريات الدوري السعودي، ستجعلنا نصل إلى شريحة واسعة من متابعينا في كل مكان بالعالم، حرصاً من الهيئة على الوصول بالمحتوى الإعلامي إلى كافة أطياف المشاهدين».

من جهتها، قالت مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر كندة إبراهيم: «نحن سعيدون ببث مجريات الدوري السعودي للمحترفين على منصتنا، إذ نسعى دوماً لتقديم تجارب جديدة ومميّزة لمحبي كرة القدم على تويتر. يتمتع الدوري السعودي للمحترفين بجماهيرية كبيرة داخل المملكة وخارجها، ونسعى من خلال البث المباشر لإثراء تجربة جماهير كرة القدم السعودية وجعلها أغنى وغير مقتصرة على المحادثات فقط».

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين انطلق في 22 من شهر أغسطس الماضي وستستمر مجرياته حتى شهر مايو القادم 2020.