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بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة
بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ونجح منتخب مصر الأوليمبي في الانتصار على منتخب مالي خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.
وأحرز هدف فوز منتخب مصر مصطفى محمد بالدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أحمد أبو الفتوح ليضعها برأسه بشكل رائع في الشباك.
بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة
بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وسيحاول المنتخب المصري تحقيق انتصاراً مهم للغاية سيضمن له بشكل كبير التواجد في الدور المقبل من البطولة.
بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة
بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ويحتل المنتخب المصري حالياً صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي.
بينما يأتي في المركز الثاني كل من غانا والكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ثم منتخب مالي بدون أي رصيد من النقاط.
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