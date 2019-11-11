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بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر الأوليمبي منتخب غانا في الثامنة من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً والمؤهلة لاوليمياد طوكيو 2020. 

 

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ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال انتصاره في أول مباراة ضد مالي في التغلب على المنتخب الغاني وحصد ثلاث نقاط ستضمن للفراعنة بشكل كبير التواجد في الدور المقبل من البطولة. 

بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ونجح منتخب مصر الأوليمبي في الانتصار على منتخب مالي خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد. 

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وأحرز هدف فوز منتخب مصر مصطفى محمد بالدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أحمد أبو الفتوح ليضعها برأسه بشكل رائع في الشباك. 

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بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة 

بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وسيحاول المنتخب المصري تحقيق انتصاراً مهم للغاية سيضمن له بشكل كبير التواجد في الدور المقبل من البطولة.

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وكان منتخب غانا قد تعادل إيجابياً مع الكاميرون بهدف لكل منهما في أولى مبارياته بالبطولة، وهو الأمر الذي جاء في مصلحة المنتخب المصري بشكل كبير. 

بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة

بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ويحتل المنتخب المصري حالياً صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي. 

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بينما يأتي في المركز الثاني كل من غانا والكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ثم منتخب مالي بدون أي رصيد من النقاط. 

 

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