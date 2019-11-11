شكرا لقرائتكم روشتة طبية تبرئ بطل ألعاب القوى من إيقاف المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوشك أحد لاعبى بطولة الجمهورية لألعاب القوى ، من النجاة ، من عقوبة الإيقاف عليه من جانب وكالة المنشطات ، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به ، والتى تم سحبها خلال بطولة الجمهورية .

وكان اتحاد ألعاب القوى قد أعلن إيقاف 5 لاعبين بسبب ثبوت تعاطيهم المنشطات ، بعد سحب عيناتهم فى بطولة الجمهورية .

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وقال سيف شاهين إن هناك أحد اللاعبين الخمسة، سيتم تبراءته ونجاته من عقوبة الإيقاف ، بسبب ثبوت تعاطيه بعض الأدوية الخاصة بالضغط .

ومن المقرر أن يقدم اللاعب الأوراق التى تثبت براءته من تهمة تعاطى المنشطات وأن المادة التى ثبتت فى عينته وفقا لأمر الطبيب .

يذكر أن هناك 3 لاعبين تم إيقافهم 4 سنوات ، و 6 اشهر لأحدى اللاعبات ، بينما اللاعب الخامس اقترب من الإفلات من عقوبة الإيقاف .