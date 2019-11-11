شكرا لقرائتكم ضياء السيد يكشف الستار عن مفاجأة بشأن مباراة مصر وغانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال موقع "غانا ويب" منذ عدة أيام أن مساعد وزير الرياضة الغاني ساعد بعض السحرة في استخدام "معزة ميتة" من أجل عمل سحر للاعبي المنتخب المصري قبل أيام من المباراة التي احتضنتها مدينة كوماسي .
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