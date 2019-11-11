شكرا لقرائتكم ضياء السيد يكشف الستار عن مفاجأة بشأن مباراة مصر وغانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزاح ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، الستار عن حقيقة وجود سحر من قبل المنتخب الغاني فى مباراة منتخب مصر وغانا الشهيرة، والتى انتهت بهزيمة الفراعنة 1 / 6 فى الجولة الاخيرة المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل .

وقال موقع "غانا ويب" منذ عدة أيام أن مساعد وزير الرياضة الغاني ساعد بعض السحرة في استخدام "معزة ميتة" من أجل عمل سحر للاعبي المنتخب المصري قبل أيام من المباراة التي احتضنتها مدينة كوماسي .

وأكد ضياء السيد فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لا يوجد سحر كما أدعى مسئولو غانا، كل ما في الأمر أن الجهاز الفني بقيادة الأمريكي بوب برادلي واللاعبين لم يكونوا فى يومهم الكروي والخسارة كانت أمر طبيعي ولا وجود لأي أعمال سحر .

وتمني ضياء السيد التوفيق للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى مباراة اليوم أمام منتخب غانا فى الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .