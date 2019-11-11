شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يستقبل جماهير مباراة مالى والكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل جماهير الكرة فى مصر التوافد على ستاد القاهرة لحضور مباراة مالي والكاميرون في الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة. ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد ٣ نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون رصيد. ومن المقرر ان تحضر الجماهير مباراتي الكاميرون مع مالي ثم مصر وغانا في الثامنة مساءا بختام الجولة الثانية للمجموعة.

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