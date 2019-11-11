شكرا لقرائتكم عمرو ذكي ناعياً علاء علي : كنت مثالا للأدب والإحترام والإخلاص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علاء علي نعى عمرو ذكي، مهاجم نادي الزمالك السابق والمنتخب الوطنى، زميله علاء علي لاعب الزمالك السابق، الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض الخبيث، عقب إجراء عملية جراحية قبل أن يتوفاه الله . ونشر عمرو ذكي على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة ناعياً علاء علي قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. كنت مثالا للأدب والاحترام والاخلاص". Advertisements

عمرو ذكى

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