شكرا لقرائتكم الحمل ينقذ بطلة ألعاب القوى من فخ المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية الإعلان عن العقوبات التى تعرض لها لاعبى ألعاب القوى ، بعد ثبوت تعاطيهم المنشطات ، من خلال العينات التى تم سحبها منهم فى بطولة الجمهورية التى أقيمت قبل دورة الألعاب الأفريقية .

ومن بين العقوبات ايقاف 3 لاعبات لمدة 4 سنوات ، بينما إيقاف لاعبة منهم 6 أشهر فقط.

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وبسؤال سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى ، أكد فى تصريحات خاصة أن اللاعبة تم إيقافها 6 أشهر فقط ، بسبب تعاطيها بعض الأدوية الخاصة بالحمل ، أى انها لم تكن تقصد منشطات ، لذلك تم إيقافها هذه المدة فقط ، مقارنة بباقى اللاعبين .

وكان اتحاد ألعاب القوى قد أعلن إيقاف 5 لاعبين من أصل 40 تم سحب عيناهم ببطولة الجمهورية ، بعد ثبوت إيجابية العينات الخاصة باللاعبين الخمسة .

ويستعد اتحاد ألعاب القوى للمشاركة فى بطولات الضاحية والتى تصل على 4 بطولات ، تقام نهاية نوفمبر و خلال ديسمبر المقبل.